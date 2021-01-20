найти ×
   
  • USD -0.37
    73.36
  • EUR -0.06
    89.15
СохранитьСохранено0
×

-202264

Стало известно, как будет называться новая партия Миронова и Прилепина

Small f632c44589

«Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» станет называться «Справедливая Россия — за правду». Об этом сообщил лидер СР Сергей Миронов.

Высшее руководство новой партии будет состоять из одного председателя и двух его заместителей. Миронов надеется, что председателем выберут его. На должности своих заместителей глава эсеров, надо полагать, предложит руководителя партии «За правду» Захара Прилепила и лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина.

Безусловно, мы объединяемся в преддверии выборов в Госдуму. Но задача наша намного дальше и намного шире. Помяните мое слово, мы начинаем реальное объединение левого фланга, — цитирует Сергея Миронова ТАСС.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев заявил, что объединение «Справедливой России» с партией Прилепина «За правду» может стать для эсеров неплохим шансом на укрепление собственных позиций в Госдуме.

«Россияне — крайне патриотичный народ, и главный запрос со стороны российского общества — это запрос на патриотизм. На Россию давят по всему, как говорится, периметру. Наш народ раздражает поведение Украины, Прибалтийских государств, стран Евросоюза, против нас вводятся санкции и так далее. Так что патриотический запрос в 2021 году будет только усиливаться. В России на этом поле традиционно играют несколько сил — „Единая Россия“, ЛДПР, КПРФ, „Родина“. Кто им способен составить реальную конкуренцию? Я думаю, что это объединение партии „За правду“ со „Справедливой Россией“. Многие представители партии „За правду“ воевали в Донбассе, что для многих патриотов является маркером. И за счет этих патриотов „Справедливая Россия“ теоретически может получить большой приток голосов», — пояснил профессор Матвейчев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
1641049757читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
26446429читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
«Восхитителен»: пенис жука-убийцы возрастом 50 миллионов лет поразил ученых

И позволил уточнить место насекомого в классификации.

201996читать позжечитаю позже

Животные
Шанс на понимание: в Южной Корее сделали «умный» ошейник для собак12 января

Устройство распознает пять эмоций и уже удивляет владельцев.

103163читать позжечитаю позже