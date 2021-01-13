Эксперты объяснили, как молодым партиям попасть в Госдуму

В ходе запланированных на 2021 год выборов в Госдуму позиции действующих парламентских партий практически не пошатнутся, а вот новым политическим силам будет весьма непросто пройти в нижнюю палату парламента из-за отсутствия опыта, развитой региональной сети отделений и ярких лидеров, способных привлечь избирателей. Такое мнение высказал член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) политолог Глеб Кузнецов во время круглого стола «Старт политического сезона 2021».

Эксперт разделил существующие сегодня в России партии на три группы. Первая группа — парламентские партии, чья политическая устойчивость не вызывает сомнений. Вторая — старые партии, не имеющие представительства в Госдуме. Речь идет прежде всего о «Яблоке». Партия, по словам Кузнецова, конечно, пытается «как-то меняться», однако ей пока не удается «преодолеть разочарование электората», поэтому говорить о возвращении «Яблока» в Госдуму пока не приходится. И третья группа — молодые партии, претендующие на кресла в нижней палате.

«Новые партии, безусловно, демонстрируют нам некую свежесть, показывая тем самым ответ на запрос общества об обновлении политической системы. Но у них, к сожалению, нет опыта, развитой региональной сети отделений и ярких лидеров, которые смогли бы заинтересовать электорат», — рассказал Кузнецов.

«На левом фланге наблюдается определенная толкотня. С одной стороны, это снижает рейтинг КПРФ, а с другой, не позволяет ни одной молодой партии рассчитывать на попадание в Госдуму в одиночку. В то же время нельзя исключать возможности слияния молодых партий, что позволило бы им выступить на выборах более успешно. На либеральном фланге такой толкотни нет, но собрать голоса потенциальных избирателей новым демократическим партия не менее тяжело», — добавил политолог.

На мой взгляд, новым партиям необходимо обращать внимание не на тех избирателей, которые регулярно ходят на выборы, а на людей, которые участия в избирательных кампаниях, как правило, не принимают. Секрет прохождения в Госдуму для молодых партий заключается в том, смогут ли они мобилизовать голоса избирателей, не имеющих привычки регулярно участвовать в выборах. Что же касается парламентских партий, то для них сейчас важно сосредоточиться на подтверждении лояльности собственного электората. При этом «Справедливой России» пора задуматься об идейно-кадровом обновлении. У эсеров имеется неплохая организационная структура, но также у них есть кризис идей и отсутствие ярких лидеров, — заключил Глеб Кузнецов.

У «Справедливой России» есть замечательный шанс укрепить свои позиции в Госдуме за счет объединения с партией литератора Захара Прилепила «За правду», считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Россияне — крайне патриотичный народ, и главный запрос со стороны российского общества — это запрос на патриотизм. На Россию давят по всему, как говорится, периметру. Наш народ раздражает поведение Украины, Прибалтийских государств, стран Евросоюза, против нас вводятся санкции и так далее. Так что патриотический запрос в 2021 году будет только усиливаться. В России на этом поле традиционно играют несколько сил — „Единая Россия“, ЛДПР, КПРФ, „Родина“. Кто им способен составить реальную конкуренцию? Я думаю, что это объединение партии „За правду“ со „Справедливой Россией“. Многие представители партии „За правду“ воевали в Донбассе, что для многих патриотов является маркером. И за счет этих патриотов „Справедливая Россия“ теоретически может получить большой приток голосов», — пояснил профессор Матвейчев.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в свою очередь, заключил, что на данный момент около 19% населения России декларируют готовность голосовать за внепарламентские политические силы, что подтверждает тезис о запросе на обновление элит.