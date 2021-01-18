Минспорт РФ назвал сроки массовой вакцинации спортсменов

Спортсменов из основных составов сборной России начнут вакцинировать в марте, сообщил директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов.

По его словам, члены сборных команд России готовятся к вакцинации.

Он отметил, что в декабре было проведено большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями и главами тренерских штабов.

«Принято решение, что мы приступаем к вакцинации, естественно, добровольно для каждого спортсмена, и прежде всего спортсменов, которые готовятся к соревнованиям — чемпионатам мира, олимпийским играм», — приводит «РИА Новости» слова Морозова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в настоящее время проходят консультации по регламенту вакцинации с Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Дело в том, что для спортсменов существуют ограничения: в период вакцинации они не должны участвовать в соревнованиях и, кроме того, им противопоказаны тяжелые физические нагрузки, которые истощают иммунитет.

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«В первую волну пропустим тех, кто в основном составе, потом будут резервные, молодежные и юниорские составы», — уточнил Морозов.

Он также сообщил, что на федеральных базах спортивной подготовки переболело коронавирусом 254 человека, из них 191 спортсмен, за рубежом — около 150 спортсменов перенесли COVID-19 без осложнений.

Как писал ранее ridus.ru, c 18 января в России официально стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих в возрасте 18 лет и старше.

Пройдя второй этап вакцинации от коронавируса, жители РФ смогут оформить через «Госуслуги» электронный сертификат о прививке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.