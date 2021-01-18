Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021 года не пройдет в Минске.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Совет организации принял решение перенести минскую часть чемпионата мира по хоккею 2021 года за пределы Белоруссии, однако при этом не уточнил, какой город город заменит белорусскую столицу.



«IIHF рассматривает три варианта проведения [чемпионата мира]: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сообщил ТАСС член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



Накануне президент IIHF Рене Фазель объявил, что решение о месте проведения ЧМ-2021 может быть принято 18 января на совете организации. Недавно Фазель признался, что альтернативой Минску остаются только Прага и Братислава. Или их тандем.



Первоначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года, однако различные европейские общественные организации призвали IIHF не проводить его в столице Белоруссии из-за напряженной политической обстановки в этой стране.

Об отказе спонсировать турнир в случае проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии предупредили германский производитель моторных масел Liqui Moly, чешский автомобилестроительный гигант «Шкода» и бренд косметики для мужчин Nivea Men.

Первой об отмене матчей чемпионата мира в Белоруссии заговорила Латвия. На это Минск ответил, что может и без Риги провести главный хоккейный турнир года.