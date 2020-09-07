Власти Латвии отказываются проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

Правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея (IIHF) письмо с просьбой о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии.

Об этом намерении Латвии премьер-министр страны Кришьянис Кариньш сообщил еще в августе.

Он объяснил, что это вызвано напряженной политической ситуацией в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов.

«Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране», — приводит текст письма латвийский портал Skaties.

В нем также говорится о том, что, если ситуация в Белоруссии не изменится и IIHF не примет соответствующие решения, правительство Латвии отзовет гарантии на организацию ЧМ по хоккею 2021 года.

При этом Латвийская федерация хоккея призывает не связывать политику со спортом, а президент организации Айгарс Калвитис предупредил, что отказ от проведения турнира приведет к утрате доверия со стороны IIHF. Он добавил, что IIHF примет окончательное решение по проведению чемпионата мира только в конце января.

В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии заявила в конце августа, что страна при необходимости сможет самостоятельно провести турнир.

ЧМ-2021 по хоккею должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборной России предстоит провести все матчи предварительного этапа в столице Белоруссии.

Напомним, что в этом году чемпионат мира по хоккею в Швейцарии не состоялся из-за пандемии.

