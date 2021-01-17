В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

Из-за неблагоприятных метеоусловий в столичных аэропортах изменилось расписание более 40 рейсов.

Как сообщает «360», это вызвано необходимостью обработки самолетов и очисткой взлетно-посадочных полос.

В результате во Внуково задержали 13 рейсов, а еще три отменили.

В Домодедово задержано 17 рейсов, два отменено, а в Шереметьево задержано 9 рейсов.

По данным телеканала, 17 января во Внуково одна из снегоуборочных машин застряла на крестовине, в месте пересечения двух взлетно-посадочных полос. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара не будет принимать и отправлять рейсы до 00:00 понедельника. Работа воздушной гавани парализована с утра воскресенья: задержано 16 рейсов, отменено 11 рейсов.

Кроме того, международный аэропорт Сочи временно приостановил свою работу из-за сильного ветра. Два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий.

Как писал ранее ridus.ru, мощный снегопад, обрушившийся на Краснодар 10 января, отправил на запасные аэродромы десять самолетов. Аэропорт имени Екатерины II примерно в 17:45 был вынужден закрыть взлетно-посадочную полосу, отменить пять вылетов и задержать 21 рейс.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня вся территория России попадает в зону аномальных морозов. На европейской части РФ в начале недели прогнозируется отклонение от нормы до 15 градусов, на азиатской — до 18 градусов.

Москву и Подмосковье ожидают крутые температурные горки: понедельник станет самым холодным днем за последние 4 года, а к выходным в столичный регион придет оттепель.

