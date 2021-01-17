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Сильный ветер приостановил работу аэропорта Сочи

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© sochi.ru

© sochi.ru

Международный аэропорт Сочи временно приостановил свою работу из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий.

На запасной аэродром в Ростов был направлен рейс СУ1136 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из московского Шереметьево.

В аэропорт Минеральных вод направлен лайнер авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс С75103 из Новосибирска в Сочи, сообщили в пресс-службе «Интерфаксу».

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сильный снегопад на Кубани продлится еще сутки.

«Он начался рано утром и, по прогнозам синоптиков, продлится еще сутки», — написал глава региона. По его словам, погода вновь проверяет на прочность систему ЖКХ и все оперативные службы края. Кондратьев добавил, что такого снегопада на Кубани не было давно.

© t.me/kondratyevvi

© t.me/kondratyevvi

Он также пообещал, что снегоуборочная техника продолжит работать на дорогах в круглосуточном режиме.

Кроме того стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов.

Как писал ранее ridus.ru, мощный снегопад, обрушившийся на Краснодар 10 января, отправил на запасные аэродромы десять самолетов. Аэропорт имени Екатерины II примерно в 17:45 был вынужден закрыть взлетно-посадочную полосу, отменить пять вылетов и задержать 21 рейс.

Также сообщалось, что столица Испании пережила самый мощный снегопад за последние полвека. Власти Мадрида призвали объявить город зоной катастрофы.

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