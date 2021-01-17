В Германии вызвало скандал предложение о привилегиях для привитых от COVID

Крупный скандал в немецком обществе вызвало предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса ввести привилегии для привитых от COVID-19.

Эту идею посчитали крайне безответственной и вредной не только профильные организации, но и пользователи соцсетей.

Ранее Маас заявил в беседе с изданием Bild am Sonntag о том, что тем, кто получил вакцину, должны быть возвращены «основные права», поскольку «если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга».

Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил министра иностранных дел в разжигании ненужной полемики вокруг привилегий для вакцинированных граждан, указав на то, что «сегодня никто не знает, может ли получивший прививку передать вирус дальше».

В Минздраве ФРГ согласились с мнением Брыша, заявив, что «до тех пор, пока возможность передачи вируса человеком, получившим вакцину, не ясна, никаких исключений быть не может».

На слова министра жестко отреагировала и политическая оппозиция. В частности, в Свободной демократической партии это предложение назвали «популистским и непродуманным».

Бурную реакцию вызвало заявление Мааса в соцсетях. Противники ограничительных мер против коронавируса восприняли слова главы МИД, как признание правительства Меркель в том, что немецкое общество будет поделено на два лагеря — людей, имеющих привилегии, и лишенных этих преимуществ людей «второго сорта».

Как отмечает «РИА Новости», вакцинация от COVID-19 проходит в Германии с 27 декабря. Прививку сделали уже свыше одного миллиона человек. В первую очередь прививают лиц старше 80 лет, а также сотрудников домов для престарелых и реанимаций.

Действующие со 2 ноября в Германии ограничительные меры были ужесточены с 16 декабря, а с 11 января ввели дополнительные ограничения. В стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов и медучреждений. Школы и институты переведены на удаленный режим.

Ранее стало известно, что власти Сахалинской области планируют выдавать привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освобождают от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

Комментируя это сообщение, гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что бейджи не должны заменить маски. «Тем более, что использование защитных средств, особенно в общественных местах, защищает в том числе и самих привитых от коронавируса», — пояснил он.