Ученый заявил о необходимости ношения масок привитыми от COVID-19

Во время пандемии коронавируса защитные маски должны носить как сделавшие прививку, так и переболевшие COVID-19.

Такое мнение высказал гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавируса или уже переболевший, может являться переносчиком инфекции. То есть вполне возможно, что эти люди могут представлять опасность для окружающих, сами того не подозревая.

«Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным, — сказал Ишмухаметов в интервью ТАСС. — К тому же у Роспотребнадзора жесткие рекомендации по поводу использования средств защиты в пандемию, и их никто не отменял».

Ранее стало известно, что власти Сахалинской области планируют выдавать привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освобождают от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

Комментируя это сообщение, ученый заявил, что бейджи не должны заменить маски. «Тем более, что использование защитных средств, особенно в общественных местах, защищает в том числе и самих привитых от коронавируса», — пояснил он.

Как писал ridus.ru, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сообщил о том, что регистрация его вакцины против коронавируса отложена на февраль 2021 года. Третья фаза испытаний начнется в марте.

Генеральный директор центра Айрат Ишмухаметов отметил, что отсрочка регистрации вызвана необходимостью создания собственного участка производства препарата. Раньше февраля он не начнет работу.