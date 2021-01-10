После снегопада в Мадриде подходы к домам очищают сковородками

Продолжавшийся с четверга снегопад в Мадриде стал самым мощным как минимум за последние 50 лет.

В настоящее время снегоуборочная техника расчищает улицы в городе, а местные жители освобождают подходы к подъездам и гаражам с помощью не только лопат, но и других подручных средств, включая сковородки.

Как заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, городские власти намерены обратиться к правительству с просьбой признать столицу Испании зоной катастрофы.

Градоначальник также призвал отправить в Мадрид дополнительные подразделения военных для ликвидации последствий стихии.

Как отмечает «РИА Новости», невиданная в последние десятилетия снежная буря «Филомена» привела к катастрофическим последствиям. Город полностью парализовало: перестали ходить автобусы, прервалось железнодорожное сообщение, а с пятницы не работает аэропорт «Барахас».

По просьбе властей жители Мадрида начали очищать тротуары от снега, который грозит превратиться в лед. Дело в том, что снег начал подтаивать, а в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Помимо лопат, в ход идут палки, совки, тележки, щетки, сковородки и кастрюли. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале агентства, видно, как девушка пытается дотянуться до навеса над уличным кафе с помощью палки. «Это самое длинное, что я смогла найти. Ничего нет», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жителей Центрального региона России одновременно с выходом с новогодних каникул ожидают серьезные погодные испытания. В регион придут 20-градусные морозы, которые продержатся как минимум всю следующую неделю.

