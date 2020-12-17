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Путин выразил надежду, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен

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© Kremlin

© Kremlin

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что газопровод «Северный поток 2» в обозримом будущем будет достроен.

«Осталось 160 километров. Это обе нитки. Так что проект, можно сказать, практически завершен. И я думаю, мы эту работу доведем до конца», — заявил глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин добавил, что «Северный поток 2» является исключительно выгодным проектом для экономики объединенной Европы.

Покупка более дорогого американского сжиженного газа означает снижение конкурентоспособности европейской экономики и повышение цен для домохозяйств. Совершенно очевидно, что проект «Северный поток 2» соответствует интересам стран ЕС, — заключил Владимир Путин.
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