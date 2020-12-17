Путин выразил надежду, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен
- 17 декабря 2020, 14:23
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что газопровод «Северный поток 2» в обозримом будущем будет достроен.
«Осталось 160 километров. Это обе нитки. Так что проект, можно сказать, практически завершен. И я думаю, мы эту работу доведем до конца», — заявил глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.
Путин добавил, что «Северный поток 2» является исключительно выгодным проектом для экономики объединенной Европы.
Покупка более дорогого американского сжиженного газа означает снижение конкурентоспособности европейской экономики и повышение цен для домохозяйств. Совершенно очевидно, что проект «Северный поток 2» соответствует интересам стран ЕС, — заключил Владимир Путин.
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