Президент России Владимир Путин выразил надежду, что газопровод «Северный поток 2» в обозримом будущем будет достроен.

«Осталось 160 километров. Это обе нитки. Так что проект, можно сказать, практически завершен. И я думаю, мы эту работу доведем до конца», — заявил глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин добавил, что «Северный поток 2» является исключительно выгодным проектом для экономики объединенной Европы.

