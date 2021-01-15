Смешанная инфекция гриппа с коронавирусом грозит летальным исходом

Наличие у человека одновременно двух инфекций — коронавируса и гриппа — может привести к утяжелению последнего и даже к летальному исходу, сообщил директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Выступая на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой, он заявил, что такие выводы были сделаны по результатам опытов, проведенных на животных.

По его словам, с одной стороны, смешанная инфекция гриппа с последующим заражением коронавирусом приводит к значительному снижению репликации коронавируса более чем в миллион раз, но при этом приводит к усилению тяжести сезонного гриппа вплоть до летального исхода.

Максютов уточнил, что в ходе исследований центра смешанных респираторных инфекций были использованы микст вируса гриппа и коронавируса, а также аденовируса и коронавируса.

«Было показано, что смешанная инфекция данных вирусных агентов приводит к усилению тяжести клинических проявлений», — цитирует его «Интерфакс».

Как писал ранее ridus.ru, митрополит Курганский и Белозерский Даниил рассказал в телевизионном интервью, что святая вода может помочь в лечении гриппа. По словам священнослужителя РПЦ Московского патриархата, он убедился в этом на личном опыте еще в детстве.

В свою очередь ученый Тим Спектор, являющийся одним из создателей приложения Covid Symptom Study, назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание. По его словам, такими специфическими признаками могут быть язвочки в полости рта и так называемый «ковидный язык».