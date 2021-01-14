«Ковидный язык»: выявлены еще два необычных симптома коронавируса

Ученый Тим Спектор, являющийся одним из создателей приложения Covid Symptom Study, назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание.

По его словам, такими специфическими признаками могут быть язвочки в полости рта и так называемый «ковидный язык».

Последний из них проявляется в виде светлых пятен на языке.

Как сообщает Express, данные симптомы не представляют опасности и проходят спустя несколько дней, однако в условиях пандемии следует сохранять бдительность, поскольку эти признаки могут сигнализировать о заражении коронавирусом.

Спектор подчеркнул, что около 20% инфицированных не испытывают распространенных «классических» симптомов COVID-19, но при этом у них часто отмечаются более редкие проявления болезни — такие, как сыпь на коже.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что выявленный в декабре новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 вызывает у детей инфекцию, которая протекает с рядом отличительных симптомов. Теперь больше половины заболевших COVID детей жалуются на усталость, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

Как сообщал ridus.ru, наличие коронавирусной инфекции можно будет определить по голосу, кашлю и дыханию. Соответствующий алгоритм разработала лаборатория искусственного интеллекта «Сбера». Также он поможет определить вероятность заражения COVID-19.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, в ближайшее время алгоритм внедрят в специальное приложение для мобильных устройств, которое можно будет скачать в App Store и Google Play.