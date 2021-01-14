Гинцбург дал оценку вакцине Pfizer после 23 летальных исходов в Норвегии

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer от COVID-19.

Комментируя известие о смерти 23 жителей Норвегии, привившихся вакциной американской компании Pfizer от коронавируса, ученый отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью.

По словам Гинцбурга, когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность.

«Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», — заявил ученый в эфире НСН.

Он добавил, что Pfizer пыталась решить эту проблему, однако ему неизвестно, добились ли американские фармакологи успеха.

Гинцбург обратил внимание, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо точно знать, когда скончались вакцинированные пациенты в Норвегии: после первой прививки или после второй. Дело в том, что смерть после первой вакцинации означала бы, что пациенты просто не были защищены, и их нужно рассматривать как непривитых.

«Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», — подчеркнул ученый.

Он также не согласился с утверждением представителя Норвежского медицинского агентства, который заявил, что 23 смерти «не вызывают особой тревоги». Гинцбург указал на тот факт, что на большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней.

Глава Центра Гамалеи также заявил, что в России «огульно регистрировать» вакцину от Pfizer не станут. Сначала необходимо провести исследования и проанализировать весь полученный опыт, заключил он.

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса в Норвегии привела к гибели 23 человек. Все они были привиты вакциной компании Pfizer.

Позже появилась информация о смерти в Германии 10 человек после вакцинации от COVID. Скончавшимся было от 79 до 93 лет.