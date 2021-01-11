Глава Минпросвещения рассказал о «цифровой биографии» учеников

Большим подспорьем для поступления выпускников в вузы послужит «цифровая биография», заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, она значительно упростит формирование портфолио школьника.

Он пояснил, что раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ, а теперь все это будет храниться в электронном виде.

«В пару кликов каждый ученик может сформировать свой „портфель“ успехов и предоставить его в вуз», — рассказал Кравцов в интервью «Российской газете».

Министр также отметил, что в «цифровой биографии» предполагается собрать все достижения школьника: пройденные уроки, отметки, сложность заданий, результаты ГИА, олимпиад и чемпионатов WorldSkills. Анализ этой обширной информации позволит учебному заведению построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, а также оценить эффективность своей программы и при необходимости скорректировать ее.

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Кравцов добавил, что школьника в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. «То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным, а значит, эффективным», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку для учащихся 11-х классов. Согласно приказу, обязательными являются только ЕГЭ по русскому языку и математике. Иностранный язык — английский, немецкий, французский, испанский или китайский — будет сдаваться по выбору. Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатику, родной язык, родную литературу.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, досрочный ЕГЭ в этом году отменяется из-за пандемии коронавируса.