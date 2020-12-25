Не поступающих в вузы выпускников освободили от сдачи ЕГЭ

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы после окончания школы, должны будут вместо ЕГЭ сдавать госэкзамены по русскому языку и математике, сообщили в Минпросвещения РФ.

Они пройдут с 24 по 28 мая.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля».

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный период ЕГЭ запланирован на период с 12 по 17 июля, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства «Большая перемена».

Отмечается также, что тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет сдать на удовлетворительную оценку ЕГЭ по одному предмету — русскому языку.

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В министерстве обращают внимание, что, в 2021 году, как и в 2020-м, ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет.

Кравцов также уточнил в интервью «Российской газете», что результаты ЕГЭ будут учитываться при выдаче аттестата с отличием и медали за успехи в обучении. Он напомнил, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ, в результате чего резко увеличилось число таких аттестатов.

Ранее общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политического совета Партии Роста Амет Володарский заявил «Ридусу», что в ближайшие 3−4 года в России могут отменить ЕГЭ.

Также сообщалось, что Министерство просвещения России в ближайшее время представит нормативы по использованию учениками гаджетов в рамках внедрения Цифровой образовательной среды (ЦОС). В числе прочего предполагается, что ЦОС позволит школьникам постепенно формировать «электронное портфолио», в которое будут включаться все их достижения за период обучения, победы в конкурсах и олимпиадах.