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Выявлен еще один побочный эффект коронавируса

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Переболевшие коронавирусом жители Челябинской области вынуждены были временно отказаться от мяса, так как его вкус для них кардинально изменился.

Одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте» рассказала, что у ее 12-летней дочери, бессимптомно перенесшей COVID осенью, пропало обоняние.

«Теперь немного возвращаются запахи, но не может есть еду, где содержится мясо, говорит что запах и послевкусие ужасные», — написала она.

В своих комментариях некоторые читатели тоже признались, что после перенесенной коронавирусной инфекции вынуждены были временно стать вегетарианцами.

© pixabay.com

© pixabay.com

Существование такого побочного эффекта подтвердил в беседе с URA.RU главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Александр Выгоняйлов. «У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов», — отметил он.

По его словам, восстановление занимает разное количество времени — от несколько недель до нескольких месяцев.

Эксперт добавил, что данный симптом характерен не только для COVID-19, но может также встречаться при других респираторно-вирусных инфекциях, заболеваниях верхних дыхательных путей и ряде патологий центральной нервной системы. Он посоветовал в подобных случаях консультироваться с соответствующими специалистами.

Ранее страдающие от продолжительных побочных эффектов коронавируса рассказали о необычных последствиях перенесенного заболевания. В частности, переболевшие «длительным COVID» назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. Многие из перенесших коронавирусную инфекцию жалуются на отвратительный запах рыбы, серы или подгоревшего тоста, а также на сладковатый неприятный запах.

Коронавирусная инфекция может также осложнить заболевания десен и даже привести к выпадению зубов.

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