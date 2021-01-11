Выявлен еще один побочный эффект коронавируса

Переболевшие коронавирусом жители Челябинской области вынуждены были временно отказаться от мяса, так как его вкус для них кардинально изменился.

Одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте» рассказала, что у ее 12-летней дочери, бессимптомно перенесшей COVID осенью, пропало обоняние.

«Теперь немного возвращаются запахи, но не может есть еду, где содержится мясо, говорит что запах и послевкусие ужасные», — написала она.

В своих комментариях некоторые читатели тоже признались, что после перенесенной коронавирусной инфекции вынуждены были временно стать вегетарианцами.

Существование такого побочного эффекта подтвердил в беседе с URA.RU главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Александр Выгоняйлов. «У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов», — отметил он.

По его словам, восстановление занимает разное количество времени — от несколько недель до нескольких месяцев.



Эксперт добавил, что данный симптом характерен не только для COVID-19, но может также встречаться при других респираторно-вирусных инфекциях, заболеваниях верхних дыхательных путей и ряде патологий центральной нервной системы. Он посоветовал в подобных случаях консультироваться с соответствующими специалистами.

Ранее страдающие от продолжительных побочных эффектов коронавируса рассказали о необычных последствиях перенесенного заболевания. В частности, переболевшие «длительным COVID» назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. Многие из перенесших коронавирусную инфекцию жалуются на отвратительный запах рыбы, серы или подгоревшего тоста, а также на сладковатый неприятный запах.

Коронавирусная инфекция может также осложнить заболевания десен и даже привести к выпадению зубов.

