«Длительный COVID»: ученые объяснили необычные последствия коронавируса

Коронавирус стал причиной отмены чемпионата мира по хоккею в Швейцарии в мае 2020 года. В международной федерации этого вида спорта (IIHF) уверены, что оставлять зрителей на два сезона без подобного турнира нельзя. Он должен состояться. Однако открытым до сих пор остается вопрос о месте проведения.

Политика вредит хоккею не меньше, чем COVID-19. Из-за скандала с выборами президента, скорее всего, права принять хоккейный форум планеты лишилась Белоруссия. Одним из новых претендентов раньше называли Россию. Но теперь, после скандального решения Спортивного арбитражного суда, она также не может организовывать подобные мероприятия на своей территории в течение двух лет. На ком остановят свой выбор хоккейные чиновники?

Президент IIHF Рене Фазель полон решимости провести чемпионат мира в 2021 году. По его словам, если потребуется, турнир состоится без зрителей. Сейчас этот вариант «обкатывают» на молодежном первенстве планеты в Канаде. Там участников загнали в так называемый «пузырь» по примеру плей-офф НХЛ. Риск заражения сведен к минимуму, но стоит это очень дорого.

Однако к старту взрослого чемпионата мира (с 21 мая по 6 июня) ситуацию к лучшему могут изменить вакцины. При этом уже известно, что IIHF готова взять на себя расходы на проведение главного хоккейного форума года без зрителей. Поскольку федерация отказалась от турниров более низкого ранга, средств должно хватить.

«Мы, вероятно, окажемся в плюсе», — цитирует швейцарское издание Watson слова Рене Фазеля.

Издание утверждает, что от Минска, который вместе с Ригой должен был принять взрослый чемпионат мира по хоккею 2021 года, твердо решили отказаться. Хотя сам Рене Фазель, перенесший COVID-19, не говорит об этом открыто. Он планирует посетить Белоруссию и поговорить с ее президентом Александром Лукашенко лично.

«Мировая критика со стороны политических и спортивных кругов неизбежна в адрес председателя IIHF, чья кандидатура вызывает споры, на его 25-м и последнем году президентства. И по праву. Поэтому когда он говорит: „Я еще не потерял надежду“, то уже знает: провести чемпионат мира в Минске невозможно. Даже если Александр Лукашенко уйдет в отставку, политическая нормализация не будет гарантирована, нельзя исключать даже российского вторжения», — пишет швейцарское издание.

Предполагается, что Фазель полетит в Минск, чтобы «лично и мягко» довести до сведения Лукашенко новости об отмене чемпионата мира. И это на самом деле — вопрос порядочности.

По сути, есть две или три альтернативы Минску. Латвийская федерация может взять на себя весь чемпионат мира. Однако в стране существует только одна арена вместимостью более десяти тысяч зрителей. Рене Фазель говорит, что необходим стадион именно такого размера.

«Если можно будет допустить на игры ограниченное количество зрителей, тогда нам придется полагаться на большую арену», — подчеркнул он.

Если по санитарным нормам на фоне пандемии власти позволят использовать только половину мест, то размер арены станет решающим фактором. Потребуются два стадиона. Чемпионат мира нельзя проводить только на одном.

Фазель исключил возможность проведения чемпионата мира 2021 года в Скандинавии. Официальная причина очевидна: в Финляндии уже запланировано первенство 2022 года, в Швеции — 2025-го. Кроме того, неофициально снова и снова ходят слухи, что у председателя IIHF есть проблемы со скандинавскими представителями.

Кроме Латвии с ее единственным стадионом, остаются только Прага и Братислава. Или их тандем. Фазель не стал отрицать этот вариант.

«В данных условиях нельзя исключать проведение чемпионата мира в Чехии или Словакии», — цитирует издание его слова.

В Праге и Братиславе есть стадионы необходимого размера, которые уже доказали в прошлом возможность проведения чемпионатов мира. Наличие хоккейной культуры и способных организаторов в этих странах не подлежат сомнению. Важным фактором является и стоимость: чемпионат мира в Чехии и Словакии будет дешевле, чем во многих западных странах. Рене Фазель даже подчеркнул, что «намного дешевле».

Первой об отмене матчей чемпионата мира в Белоруссии заговорила Латвия. На это Минск ответил, что может и без Риги провести главный хоккейный турнир года. Однако политика, похоже, закроет этот вопрос по-своему.