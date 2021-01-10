Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении на 12% числа заразившихся COVID

С начала 2021 года количество случаев заражения коронавирусом снизилось на 12%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она подчеркнула, что о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в России говорить еще рано.

В интервью телеканалу «Россия 1» Попова рассказала, что по сравнению с показателем финальной декады прошедшего года число ежедневно регистрируемых случаев заражения уменьшилось почти на 12%.

Она добавила, что примерно на такое же количество процентов снизилось и количество госпитализированных пациентов с коронавирусом.

По ее словам, меньше болеют дети всех возрастов, однако среди работников торговли и транспорта уровень заболеваемости высокий.

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Ранее Попова сообщила, что «британский» штамм COVID-19 выявлен у россиянина, приехавшего из Великобритании. Она уточнила, что случай заражения был зафиксирован в РФ еще в конце 2020 года. По ее словам, сейчас этот человек уже не заразен.

За последние сутки в России выявили 22 851 новый случай COVID-19. В конце декабря число ежедневно регистрируемых случаев заражения приближалось к 30 тысячам.

За весь период пандемии в стране выявлено 3 401 954 случая заражения, скончались 61 837 человек.

