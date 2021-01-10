В Россию завезли «британский» штамм коронавируса

«Британский» штамм COVID-19 выявлен у россиянина, приехавшего из Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Комментируя в эфире канала «Россия 1» результаты обследования россиян, вернувшихся на родину после поездки в Британию, она заявила, что у одного человека обнаружили коронавирус нового штамма.

Попова уточнила, что случай заражения «британским» штаммом коронавируса был зафиксирован в РФ еще в конце 2020 года. По ее словам, сейчас этот человек уже не заразен.



Она добавила, что существующие в России ПЦР-тесты на COVID-19 выявляют и «британский» штамм, а зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него.



В беседе с «РЕН ТВ» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что единственным отличием нового штамма является его высокая скорость распространения. При этом он подчеркнул, что остальные свойства этот вариант коронавируса сохранил, и поэтому каких-то особенных мер для противодействия ему приниматься не будет.



Ранее стало известно, что у четырех человек, прилетевших в Японию из Бразилии, выявлена отличная от «британского» штамма новая мутация COVID-19.

В Великобритании новый штамм впервые выделили в конце сентября. К середине декабря было выявлено 1100 случаев заболевания «британским» штаммом, в основном на юге и востоке Англии. Затем «британский» штамм нашли в США, Китае, Японии, Индии, Пакистане, Греции, Таиланде, Швейцарии, Нидерландах, Чили, на Кипре, в Финляндии и Грузии.

Считается, что штамм VOC-202012/01 в среднем на 56% более заразен, чем первоначальный SARS-CoV-2.

По данным Всемирной организации здравоохранения, «британский» штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране мира. Южноафриканскую мутацию SARS-CoV-2 выявили в семи странах.

