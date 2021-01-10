Новая мутация коронавируса выявлена в Японии

У четырех человек, прилетевших в Японию из Бразилии, выявлена отличная от «британского» штамма новая мутация COVID-19.

Как сообщили в японском Национальном институте инфекционных болезней, 6 января ее выявили у граждан, прибывших в страну 2 января.

Новая мутация частично схожа с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР, уточняет агентство Kyodo со ссылкой на главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту.

Уточняется, что в новом штамме выявлена мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, обнаруженная как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в «южноафриканском» штамме.

При этом в новой мутации отсутствуют так называемые «выпадения» аминокислот в ряде позиций.

В связи с тем, что данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, сейчас трудно оценить уровень ее патогенности и контагиозности, пишет издание.

Также отмечается, что на данный момент один из инфицированных — мужчина в возрасте около 40 лет — госпитализирован из-за проблем с дыханием. У заразившейся женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка — повышенная температура. Болезнь у еще одного из инфицированных протекает бессимптомно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, «британский» штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране мира. Южноафриканскую мутацию SARS-CoV-2 выявили в семи странах.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в конце декабря призвал мировое сообщество готовиться к новым вызовам в 2021 году.

По его словам, мир ждут «новые разновидности COVID-19», которые могут быть еще опаснее. В связи с этим Тедрос Аданом Гебрейесус попросил власти всех стран оперативно делиться информацией и данными о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.

В Великобритании новый штамм впервые выделили в конце сентября. К середине декабря было выявлено 1100 случаев заболевания «британским» штаммом, в основном на юге и востоке Англии. Затем «британский» штамм нашли в США, Китае, Японии, Индии, Пакистане, Греции, Таиланде, Швейцарии, Нидерландах, Чили, на Кипре, в Финляндии и Грузии. В России, по информации Роспотребнадзора, он не обнаружен.

Считается, что штамм VOC-202012/01 в среднем на 56% более заразен, чем первоначальный SARS-CoV-2.

