Володин заявил о крахе демократии в США

События в США свидетельствуют о том, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя случившийся накануне многочисленный протест сторонников действующего президента США Дональда Трампа, который закончился штурмом Капитолия.

«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным», — считает Вячеслав Володин.



По его мнению, мир сегодня стоит на пороге переоценки стандартов, продвигаемых Соединенными Штатами.

«Они, как известно, экспортируют свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», — отметил спикер Госдумы.

Володин указал на архаичность американской избирательной системы. Он полагает, что институт выборщиков давно изжил себя и прекратил отражать общественные настроения.

Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию. Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии — человеческим жертвам, — заключил Володин.

В среду, 6 декабря, протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание Конгресса. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

Сегодня Дональд Трамп сообщил, что готов передать власть избранному главе государства Байдену, хотя он не согласен с результатами прошедшей в стране избирательной кампании. При этом Трамп заверил сторонников, что передача власти вовсе не означает признания им своего поражения. Он намерен и дальше бороться за то, чтобы «были засчитаны только законно поданные голоса».