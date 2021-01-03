Автоэксперт предсказал подорожание техосмотра

Из-за новых правил проведения технического осмотра автомобилей, вводимых в России с 1 марта 2021 года, эта процедура может подорожать.

Такое мнение высказал координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов.

Он убежден, что к подорожанию техосмотра приведут новые требования, связанные с фотофиксацией данной процедуры

«После появления новых правил технического осмотра изменится один нюанс — техосмотр подорожает», — рассказал Шкуматов в беседе с URA.RU.

При этом он отметил, что другие аспекты техосмотра для автовладельцев не изменятся.

Кроме того, Шкуматов обратил внимание, что работа операторов техосмотра станет более ответственной, так как им грозит уголовное наказание за нарушение процедуры.

В свою очередь автоэксперт Вячеслав Субботин опроверг слова Шкуматова. «Техосмотр не подорожает», — заявил он в интервью изданию. По его словам, рост цен был бы возможен в том случае, если бы проведение процедуры передали в ГИБДД.

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Как писал ранее ridus.ru, в МВД РФ готовят законопроект, который серьезно ужесточит контроль за неисправностями автомобилей. Владельцев машин с неработающими тормозами, дворниками или световыми приборами собираются прямо на дороге лишать диагностической карты и обязывать устранить поломку за трое суток. Если уложиться в этот срок не получится, автовладелец останется без свидетельства о регистрации транспортного средства.

В проекте постановления, подготовленном МВД РФ, указан перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль. Среди них значатся дефекты рулевого управления и коррозия тормозной системы.

Напомним, в России с 27 июля вступил в силу закон, согласно которому за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации будут наказывать обязательными работами, штрафами или заключать под стражу.

Также сообщалось об инициативе Министерства транспорта России, которое предложило наделить представителей ГИБДД возможностью аннулировать диагностическую карту по итогам техосмотра, если автомобиль прошел его с нарушениями или вообще не приезжал на станцию техобслуживания.