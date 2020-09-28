Перечислены дефекты автомобиля, при которых запретят его эксплуатацию в РФ

В проекте постановления, подготовленном МВД РФ, указан перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль.

Среди них значатся дефекты рулевого управления и коррозия тормозной системы.

Отмечается, что по сравнению с существующим перечнем новый будет расширен и конкретизирован.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов, постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года.

В проекте прописано, что эксплуатация автомобиля будет запрещена при «наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением», а также в том случае, если глушители транспортных средств с пневматическими тормозными системами негерметично закреплены и неисправны.

Кроме того, нельзя будет эксплуатировать автомобиль, если «происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе, вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Отсутствие или неисправность устройств фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар также сделает эксплуатацию автомобиля невозможной.

Напомним, в России с 27 июля вступил в силу закон, согласно которому за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации будут наказывать обязательными работами, штрафами или заключать под стражу.

«Ридус» также рассказывал об инициативе министерства транспорта России, которое предложило наделить представителей ГИБДД возможностью аннулировать диагностическую карту по итогам техосмотра, если автомобиль прошел его с нарушениями или вообще не приезжал на станцию техобслуживания.