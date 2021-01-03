Эпидемиолог предупредила об опасности новой мутации COVID-19 для детей

Новый штамм коронавируса представляет опасность для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.

К такому выводу пришла старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Она считает, что мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы коронавируса у представителей этой возрастной группы.

Гурдасани назвала сделанные ей выводы очень тревожными и призвала действовать незамедлительно. «Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — написала эпидемиолог в своем Twitter.

По ее словам, новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к еще большему распространению инфекции и росту числа летальных исходов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новым вызовам в 2021 году. Он отметил, что мир ждут «новые разновидности COVID-19», некоторые из которых могут быть еще опаснее. В связи с этим Гебрейесус попросил власти всех стран «быстро делиться с ВОЗ и другими странами» информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.

Как писал ridus.ru, первый случай инфицирования британским штаммом коронавирусной инфекции выявили на юге Финляндии, в регионе Кюменлааксо, который граничит с Россией.

Напомним, 14 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании и ЮАР нашли новую мутацию коронавируса, которая, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, на 70% более заразна.

Многие страны мира сразу полностью закрыли транспортное сообщение с Великобританией. Самолеты из России перестали летать в Лондон 22 декабря.

Недавно заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на территории России к настоящему времени не обнаружено случаев заражения новым штаммом коронавируса. Он отметил, что за циркуляцией вируса в нашей стране следят 111 лабораторий Роспотребнадзора.