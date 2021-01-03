Вирусолог назвал срок действия иммунитета к коронавирусу

Уже переболевшим COVID-19 не нужно делать от него прививку, потому что их иммунитет сохраняется навсегда.

Такое мнение высказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Он подчеркнул, что у переболевших формируется естественный иммунитет, и поэтому прививать их не нужно.

Вирусолог уточнил, что иммунитет сохраняется и у тех, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме.

По словам Бутенко, выявление повторных случаев COVID-19 вызвано ошибками врачей. «Повторные случаи заражения требуют большого анализа, потому что, скорее всего, это результат неправильной лабораторной диагностики — ложноположительный результат», — рассказал он в беседе с URA.RU.

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Ранее в интервью изданию врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что иммунитет к коронавирусу будет действовать не менее года. При этом он отметил, что еще не известен срок действия вакцины.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусом может произойти при значительных нарушениях иммунной системы. По ее словам, таких случаев во всем мире зарегистрировано не более 50.

В Роспотребнадзоре также считают, что вероятность снижения иммунитета через 6 месяцев является относительно высокой.