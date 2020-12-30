Попова назвала условие для повторного заражения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусом может произойти при значительных нарушениях иммунной системы.

По ее словам, таких случаев во всем мире зарегистрировано не более 50.

В эфире телеканала «Россия-1» она уточнила, что не так давно их было 24.

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы», — цитирует Попову ТАСС.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала неизбежным падение эффективности вакцин и увеличение риска повторных заражений коронавирусной инфекцией из-за мутаций коронавируса.

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В свою очередь главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятным повторное инфицирование коронавирусом по истечению всего нескольких месяцев. Он отметил, что зарегистрированы лишь единичные подобные случаи. По мнению Мясникова, все дело в тестах на COVID-19.

Также сообщалось, что австралийские исследователи изучили образцы крови пациентов с коронавирусом и выяснили, что инфицированные COVID-19 обладают иммунитетом для защиты от повторного заражения как минимум восемь месяцев.

Как писал ridus.ru, в мире есть несколько десятков человек, повторно заразившихся COVID-19. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев допускает, что такие люди есть и в нашей стране, однако он не знает, вошли ли они в официальную статистику.

По словам Пальцева, повторное заражение COVID-19 протекает тяжелее первого. Помимо поражения легких, у людей развиваются гепатиты, миокардиты, а также острые гастроэнтериты, приводящие к тяжелой диарее.