Попова назвала условие для повторного заражения COVID-19
- 30 декабря 2020, 21:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусом может произойти при значительных нарушениях иммунной системы.
По ее словам, таких случаев во всем мире зарегистрировано не более 50.
В эфире телеканала «Россия-1» она уточнила, что не так давно их было 24.
«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы», — цитирует Попову ТАСС.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала неизбежным падение эффективности вакцин и увеличение риска повторных заражений коронавирусной инфекцией из-за мутаций коронавируса.
В свою очередь главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятным повторное инфицирование коронавирусом по истечению всего нескольких месяцев. Он отметил, что зарегистрированы лишь единичные подобные случаи. По мнению Мясникова, все дело в тестах на COVID-19.
Также сообщалось, что австралийские исследователи изучили образцы крови пациентов с коронавирусом и выяснили, что инфицированные COVID-19 обладают иммунитетом для защиты от повторного заражения как минимум восемь месяцев.
Как писал ridus.ru, в мире есть несколько десятков человек, повторно заразившихся COVID-19. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев допускает, что такие люди есть и в нашей стране, однако он не знает, вошли ли они в официальную статистику.
По словам Пальцева, повторное заражение COVID-19 протекает тяжелее первого. Помимо поражения легких, у людей развиваются гепатиты, миокардиты, а также острые гастроэнтериты, приводящие к тяжелой диарее.
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