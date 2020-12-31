«Муха, раздутая из слона»: Рогозин назвал возможные причины трещины на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, откуда могла появиться трещина в служебном модуле российского сегмента МКС.

По его словам, на Международной космической станции действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах.

Он полагает, что трещина могла возникнуть из-за воздействия микрометеоритов. «Они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите», — пояснил Рогозин.

В эфире телеканала «Россия 24» гендиректор госкорпорации также выдвинул еще одну версию. «Это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают, это немудрено» — цитирует его «РИА Новости».

В целом же ситуацию с трещиной на МКС Рогозин назвал «мухой, раздутой из слона» паникерами.

Ранее сообщалось, что утечка воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сохраняется. Об этом стало известно 27 декабря после переговоров с экипажем.

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«Сквозит» на МКС с сентября 2019 года. Позднее скорость утечки воздуха возросла. В октябре выяснилось, что в промежуточной камере российского модуля «Звезда» есть трещина длиной 4,5 сантиметра.

Проблему сначала пытались решить с помощью термостойкого скотча, затем — заплатки из фольги и резины. Однако добиться полного прекращения утечки воздуха пока не удалось. В Роскосмосе считают, что трещина не несет угрозы для жизни экипажа станции.



Причины возникновения трещины на МКС пока не установлены. Выдвигались различные версии, среди которых — внешний удар или неаккуратная транспортировка робота Федора. Последнюю из них Рогозин назвал «чушью».

