«Муха, раздутая из слона»: Рогозин назвал возможные причины трещины на МКС
- 31 декабря 2020, 20:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, откуда могла появиться трещина в служебном модуле российского сегмента МКС.
По его словам, на Международной космической станции действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах.
Он полагает, что трещина могла возникнуть из-за воздействия микрометеоритов. «Они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите», — пояснил Рогозин.
В эфире телеканала «Россия 24» гендиректор госкорпорации также выдвинул еще одну версию. «Это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают, это немудрено» — цитирует его «РИА Новости».
В целом же ситуацию с трещиной на МКС Рогозин назвал «мухой, раздутой из слона» паникерами.
Ранее сообщалось, что утечка воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сохраняется. Об этом стало известно 27 декабря после переговоров с экипажем.
«Сквозит» на МКС с сентября 2019 года. Позднее скорость утечки воздуха возросла. В октябре выяснилось, что в промежуточной камере российского модуля «Звезда» есть трещина длиной 4,5 сантиметра.
Проблему сначала пытались решить с помощью термостойкого скотча, затем — заплатки из фольги и резины. Однако добиться полного прекращения утечки воздуха пока не удалось. В Роскосмосе считают, что трещина не несет угрозы для жизни экипажа станции.
Причины возникновения трещины на МКС пока не установлены. Выдвигались различные версии, среди которых — внешний удар или неаккуратная транспортировка робота Федора. Последнюю из них Рогозин назвал «чушью».
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