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Алиев сообщил об отрядах в Карабахе, не подчиняющихся Армении

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© Минобороны Азербайджана/ТАСС

© Минобороны Азербайджана/ТАСС

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Однако, по его словам, армянские вооруженные силы время от времени нарушают трехстороннее соглашение, заключенное 10 ноября.

Алиев сообщил, что и после окончания боевых действий ВС Азербайджана несет потери.

«По имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении», — пояснил азербайджанский лидер на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром. Президент добавил, что многие из них обезврежены, многие арестованы.

Он подчеркнул, что таким формированиям «была дана возможность покинуть данные регионы», и те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне. «Но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты», — цитирует Алиева «РИА Новости».

© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Недавно Министерство обороны Армении выступило с опровержением данных в азербайджанских СМИ о вооруженном конфликте в Гадрутском районе. В Ереване подчеркнули, что Армия обороны Нагорного Карабаха строго соблюдает режим прекращения огня.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия вмешается в конфликт при попытке Баку посягнуть на Сюникскую область. Так он ответил на беспокойство жителей районов у границы с Азербайджаном.

Также сообщалось, что в результате поисковых работ с участием российских миротворцев и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были обнаружены шестеро армянских военных, которые 70 дней считались пропавшими без вести. Их нашли на территории Нагорного Карабаха, отошедшей к Азербайджану.

Напомним, 12 декабря российские миротворцы предотвратили боевые столкновения в Гадрутском районе у сел Хин Тахер и Хцаберд. Спустя два дня был проведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном.

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