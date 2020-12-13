Пашинян рассказал о предотвращении боев в Карабахе миротворцами из РФ

Прибытие миротворцев из России в субботу вечером на участок соприкосновения в Нагорном Карабахе предотвратило боевые столкновения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные атаковали 12 декабря в Гадрутском районе села Хин Тахер и Хцаберд.

В ведомстве уточнили, что в результате этого нападения были ранены шесть человек с армянской стороны, а с азербайджанской стороны есть убитые и раненые.

«Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились, — приводит «РЕН ТВ» слова Пашиняна, сказанные 13 декабря в ходе заседания Совета безопасности Армении.

Он отметил, что российские миротворцы подтянули к месту столкновения более крупные силы, и сейчас обстановка в селах спокойная.

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Пашинян подчеркнул, что присутствие миротворцев в этом районе вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о проведении антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

Минобороны Нагорного Карабаха, а затем и Армении сообщили в субботу о возобновлении наступательных действий азербайджанских военных на территории непризнанной республики.

Сначала пресс-служба Минобороны Карабаха сообщила о попытке азербайджанских военных напасть в пятницу на пост Армии обороны НКР, во время которой трое военнослужащих получили ранения.

В субботнем бюллетене Минобороны России говорится, что 11 декабря впервые с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в Гадрутском районе был зафиксирован случай нарушения режима прекращения огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, будет создан российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе



Напомним, 10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. По линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.