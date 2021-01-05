«Она летает, черт возьми»: каковы достижения России в небе и космосе за год

«Ридус» представляет подборку достижений России в космической отрасли и авиации за 2020 год.

1. 14 декабря состоялся второй удачный испытательный пуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала с космодрома Плесецк в 8:50 по московскому времени. «Ангара» вывела на геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки.



Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не мог сдержать восторга по поводу удачного пуска. «Она летает, черт возьми!!!» — написал он в своем микроблоге.

2. Спустя два дня после запуска «Ангары» с территории Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном городе Жуковский совершил первый полет российский региональный пассажирский самолет Ил-114−300. Это модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Самолет предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Максимальная дальность его полета составляет около 1900 километров.

3. А 15 декабря в Сети появилась видеозапись взлета и посадки самолета МС-21. Воздушное судно оснащено турбореактивными двигателями ПД-14 производства «Объединенной двигателестроительной корпорации». В госкорпорации «Ростех», которая является куратором проекта, назвали МС-21 «лайнером нового поколения, вернувшим Россию в высшую лигу мировой авиации».

Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 был разработан авиастроительной корпорацией «Иркут» при участии предприятий «Ростеха». Общая стоимость проекта до 2025 года составляет по разным оценкам более 400 миллиардов рублей. Серийное производство МС-21 планируется начать в 2021 году.



4. Два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета.

«Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, отметив, что «дольше на самолетах подобного класса никто не летал».



Предыдущий рекорд 2010 года тоже принадлежал россиянам. Тогда Ту-160 провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

5. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» прибыл на Байконур после успешного завершения этапа заводских испытаний. Модуль должен стартовать в космос уже в 2021 году. Планируется, что он станет частью российского сегмента МКС.

В конструкции науки предусмотрены унифицированные рабочие места. Речь идет об устройствах для установки и подключения различного оборудования внутри и снаружи станции. Благодаря этому модуль может быть адаптирован под многие задачи, а высокая степень атомизация блока позволит снизить число дорогостоящих выходов в открытый космос.

