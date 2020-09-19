Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета

Совершив длительный беспосадочный полет, два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 установили мировой рекорд для самолетов данного класса.

Они превзошли прежние достижения по дальности и продолжительности полета.

«Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он подчеркнул, что «дольше на самолетах подобного класса не летал никто», сообщает ТАСС.

Примечательно, что предыдущий рекорд 2010 года также принадлежал российским Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

В Минобороны уточнили, что установление нового рекорда проходило над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей.

Ракетоносцы совершили взлет и посадку на аэродроме Энгельс.

В ведомстве отметили, что в ходе полета были выполнены три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств», — приводит агентство сообщение министерства.

Как писал ранее «Ридус», два российских противолодочных самолета Ту-142 выполнили у северных рубежей страны длительный перелет, продолжавшийся 11 часов.