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В Петербурге полицейские провели операцию по захвату ряженых спецназовцев

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Двое жителей Петербурга, имитировавшие по заказу силовой захват «спецназом», были задержаны полицией в результате проведенной операции.

Поводом для задержания стало обращение Росгвардии в ГУ МВД с просьбой дать правовую оценку деятельности фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей.

Выяснилось, что клиенты фирмы получали возможность за определенную сумму на себе испытать силовой захват «спецназом». В роли спецназовцев выступали актеры, которые наряжались в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Кроме того, в качестве экипировки использовались штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные пистолеты Стечкина.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД, в ходе спецоперации микроавтобус с ряжеными спецназовцами был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии на территории АЗС на проспекте Шаумяна.

Двух задержанных актеров, одетых в форму спецподразделения, доставили в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что организатор корпоратива в Сочи пригласил аниматоров, которые переоделись в форму инспекторов дорожно-патрульной службы и, используя охолощенное оружие, якобы задержали одного из участников мероприятия. Видео вечеринки было размещено в соцсетях.

Также ridus.ru рассказывал о пранкере Хизе (Хизри Запиров) из Дагестана, который прославился как мастер жестких видеорозыгрышей. В одном из своих роликов он и двое актеров инсценировали перестрелку полиции с подозрительной личностью, у которой стражи порядка пытались проверить документы.

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