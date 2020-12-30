В Петербурге полицейские провели операцию по захвату ряженых спецназовцев
- 30 декабря 2020, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Двое жителей Петербурга, имитировавшие по заказу силовой захват «спецназом», были задержаны полицией в результате проведенной операции.
Поводом для задержания стало обращение Росгвардии в ГУ МВД с просьбой дать правовую оценку деятельности фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей.
Выяснилось, что клиенты фирмы получали возможность за определенную сумму на себе испытать силовой захват «спецназом». В роли спецназовцев выступали актеры, которые наряжались в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Кроме того, в качестве экипировки использовались штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные пистолеты Стечкина.
Как сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД, в ходе спецоперации микроавтобус с ряжеными спецназовцами был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии на территории АЗС на проспекте Шаумяна.
Двух задержанных актеров, одетых в форму спецподразделения, доставили в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов.
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