найти ×
   
  • USD
    75.53
  • EUR
    89.30
СохранитьСохранено0
×

-104473

Евросоюз готовится к торговой войне с Великобританией

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

В случае нарушения Лондоном условий соглашения по Brexit Европейский союз начнет торговую войну с Великобританией.

В отношении этой страны Брюссель уже готов наложить штрафные санкции на Великобританию, однако, если эти меры не дадут нужный эффект, ЕС выйдет из всех торговых соглашений со страной и введет тарифы на британские товары.

Как отмечают аналитики, от этого в первую очередь пострадают британские фермеры и производители автозапчастей, а финансовый сектор может потерять доступ в Евросоюз, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Напомним, 24 января на торжественной церемонии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). В своей речи он отметил, что подписание этого соглашения знаменует собой выполнение итогов референдума 2016 года и кладет конец затянувшимся спорам и разногласиям. Он добавил также, что его правительство собирается строить новые крепкие отношения с Евросоюзом, основанные на дружбе и равенстве.

Однако Великобритания и Европейский союз так и не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что 15 октября станет крайним сроком для заключения нового соглашения о свободной торговле с ЕС.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Как игра света и тени помогает разгадать тайны Солнечной системы
5027247читать позжечитаю позже
Здоровье
Почему пандемия COVID-19 в Африке проходит «в легкой форме»
305600читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471394397читать позжечитаю позже

Здоровье
Назван лучший осенний продукт для похудениясегодня

Он вкусен, сытен и содержит мало калорий.

00155читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM