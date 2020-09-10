Евросоюз готовится к торговой войне с Великобританией

В случае нарушения Лондоном условий соглашения по Brexit Европейский союз начнет торговую войну с Великобританией.

В отношении этой страны Брюссель уже готов наложить штрафные санкции на Великобританию, однако, если эти меры не дадут нужный эффект, ЕС выйдет из всех торговых соглашений со страной и введет тарифы на британские товары.

Как отмечают аналитики, от этого в первую очередь пострадают британские фермеры и производители автозапчастей, а финансовый сектор может потерять доступ в Евросоюз, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Напомним, 24 января на торжественной церемонии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). В своей речи он отметил, что подписание этого соглашения знаменует собой выполнение итогов референдума 2016 года и кладет конец затянувшимся спорам и разногласиям. Он добавил также, что его правительство собирается строить новые крепкие отношения с Евросоюзом, основанные на дружбе и равенстве.

Однако Великобритания и Европейский союз так и не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что 15 октября станет крайним сроком для заключения нового соглашения о свободной торговле с ЕС.