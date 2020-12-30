Эксперт объяснил значимость закона о повышении предельного возраста молодых

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который предполагает повышение возраста молодежи до 35 лет включительно.

Таким образом, как уже писал ранее «Ридус», численность молодежи в РФ автоматически увеличится на 12,7 миллиона человек и достигнет 41 миллиона. Также документ закрепляет в российском законодательстве такие понятия, как «молодой специалист», «специалист по работе с молодежью» и «самореализация молодежи». Кроме того, законопроект позволяет создавать органы молодежного самоуправления при всех государственных ведомствах и прочих организациях.

Законопроект, вступивший в силу с сегодняшнего дня, позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять молодежную политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях власти. Это позволит существенно усовершенствовать программы поддержки молодого поколения России, повысить социально-экономическую и политическую активность молодежи.

Документ является законодательным оформлением принятых летом этого года конституционных поправок о молодежной политике в нашей стране. Важно, что подобные законы существовали практически во всех регионах, но федерального закона о молодежной политике до сегодняшнего дня не было. Поэтому работа с молодежью везде осуществлялась по-своему. Подписанный сегодня президентом закон позволит уже формировать единый механизм развития молодежной политики по всей стране, — прокомментировал председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сапронов.

«Повышен и четко определен возраст, который определяет молодое поколение, и, что особенно важно, включено новое понятие „самореализация молодежи“. Это одна из ключевых целей работы нашей платформы „Россия — страна возможностей“. Теперь же она совершенно конкретно описывает, что входит в это понятие, а значит, направляет работу организаций, которые помогают молодым людям самореализоваться», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.