Эксперт оценил законопроект об увеличении предельного возраста молодежи

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении возраста россиян, относящихся к молодежи, с 30 до 35 лет.

В комитете нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считают, что подобная мера увеличит количество граждан, которым доступны меры социальной поддержки для молодежи и молодых семей.

Законопроект увеличивает количество представителей молодежи на 14 миллионов человек. Это очень актуальный аспект, поскольку продолжительность жизни в нашей стране стала выше. Сегодня молодые люди больше времени уделяют учебе, путешествиям, а заводить семьи они не спешат. Желание вступить в брак и родить детей наступает ближе к тридцати годам, а то и позже, — прокомментировал руководитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

«Кроме того, многие люди, которым сейчас слегка за тридцать, активно формируют молодежную повестку, однако участвовать в грантовых конкурсах того же Федерального агенства по делам молодежи они, к сожалению, не могут. Возраст не позволяет. Аналогичным образом обстоит ситуация с участием в различных молодежных форумах. В общем, сама жизнь говорит нам о том, что возраст молодежи необходимо повысить», — заключил собеседник ridus.ru.

Напомним, что в настоящее время в России к молодежи относят людей от 14 до 30 лет.