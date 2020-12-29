Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за COVID-19

Дальнейшее продолжение первенства Английской премьер-лиги (АПЛ) оказалось под угрозой из-за обострившейся эпидемической обстановки.

Чемпионат Англии по футболу могут приостановить в январе на две недели в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах.

Такую возможность сейчас рассматривает руководство АПЛ.

По информации Английской премьер-лиги, за неделею в клубах было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. Это наибольшее количество с начала сезона, сообщает Daily Mail.

Издание также отмечает, что существует вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии, которые должны состояться в начале января.

Ранее матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» был отложен из-за вспышки коронавируса в манчестерской команде. Случаи COVID-19 были также выявлены в нескольких клубах второго дивизиона.

За последние сутки в Великобритании зарегистрированы 53 135 новых случаев заражения. Их общее число за весь период пандемии составило 2 382 865.





Как писал ridus.ru, 14 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании и ЮАР нашли новую мутацию коронавируса, которая, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона на 70% более заразна.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки было принято решение ввести с 20 декабря в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии ограничения четвертого уровня. Жители указанных регионов не должны покидать их пределы, им рекомендовано по возможности работать из дома и ограничить контакты. Кроме того, закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, а также парикмахерские, спортзалы, рестораны, пабы и кафе.