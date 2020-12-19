В Англии вводится четвертый уровень ограничений из-за COVID-19

В связи с ухудшением эпидемической обстановки принято решение ввести с 20 декабря в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии ограничения четвертого уровня.

Об этом объявил на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Предполагается, что ограничения продлятся до 30 декабря, после чего могут быть пересмотрены.

Как сообщает BBC News, жители указанных регионов не должны покидать их пределы, им рекомендовано по возможности работать из дома и ограничить контакты. Кроме того, будут закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, а также парикмахерские и спортзалы. До этого, как известно, были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Планы на Рождество придется поменять и жителям тех регионов, где действуют менее жесткие ограничения. В частности, только в праздничный день будут разрешены встречи до трех семей.

Ранее ведущий советник правительства Великобритании по научным вопросам сэр Патрик Вэллэнс сообщил, что сейчас в Лондоне преобладает новая разновидность коронавируса, которая, по данным ВОЗ, отличается большей заразностью.

Позже стало известно, что локдаун объявляется с 20 декабря и в Уэльсе, где отменяются все рождественские мероприятия.

Число случаев COVID-19 уже превысило в Великобритании 2 млн. За последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 27 тысяч человек, а количество летальных исходов составило 534.

Как сообщал ridus.ru, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова допустила окончание пандемии коронавируса весной или даже ранее.