«Фейковый президент»: Трамп дал характеристику Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного главу Белого дома Джо Байдена «фейковым президентом».

Кроме того, прошедшее в Штатах голосование Трамп сравнил с выборами в странах третьего мира.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США», — написал американский лидер в своем Twitter.

В связи с этим Трамп сделал вывод, что выборы в США с «миллионами и миллионами… отправленных по почте бюллетеней были выборами как в странах третьего мира. «Фейковый президент!» — подытожил он.

Соцсеть опубликовала под постом президента ссылку на материал, рассказывающий о безопасности процедуры голосования по почте.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч пользователей Facebook из числа сторонников Дональда Трампа и любопытствующих вступили в группу, посвященную его «инаугурации на второй президентский срок». Онлайн-мероприятие состоится в тот же день, на который намечена инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Желание «присутствовать» на онлайн-церемонии выразили намерение более 62 тысяч человек, а свою заинтересованность — более 263 тысяч.

Примечательно, что группа в Facebook, посвященная инаугурации Байдена, пользуется заметно большей популярностью. Число виртуальных участников там достигло 98 тысяч человек, а интересующихся — 619 тысяч.

Напомним, президентские выборы в США состоялись еще 3 ноября. Американская пресса объявила о победе демократа Байдена, однако официально итоги голосования подвели только 14 декабря, а теперь по законам США Конгресс должен зафиксировать результат. Ожидается, что это будет сделано 6 января, а инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

