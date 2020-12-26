Эксперт: Навальный считает себя человеком, которому закон не писан

Берлинская клиника «Шарите» опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В документе указано, что с 15 октября здоровье господина Навального не может вызывать никаких опасений, а значит, оснований для нахождения в Германии у него нет. Однако Алексей до сих пор там. Он спокойно путешествует по стране и ведет активную деятельность в социальных сетях.

На родине Алексея Навального ждет судебное разбирательство по делу об оскорблению ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого основатель ФБК обозвал «предателем и холуем». В августе этого года, когда Навальному потребовалось срочное лечение в Германии, производство по делу было приостановлено. Но сейчас, когда Алексей дееспособен и полон физических сил, разбирательство, естественно, возобновится.

Навальный не только должен отвечать по делу об оскорблении ветерана, на нем еще есть условный срок по делу «Кировлеса». Согласно закону, Алексей обязан регулярно приходить отмечаться в органы ФСИН, чего он, естественно, не делает. По большому счету, ФСИН имеет полное право ходатайствовать о мене условного срока на реальный... Все это ему почему-то сходит Навальному с рук. Вероятно, он считает себя особенным человеком, которому закон не писан. Похоже, он вообще не собирается возвращаться и вести себя в соответствии с законодательством, — прокомментировала ситуацию политолог Анна Федорова.

Волна возмущения по поводу поведения Алексея Навального возникла также среди политических Telegram-сообществ.

«А наш главный „расследователь“, что — неприкасаемый?! Или ему за поддержку действующей власти путем растаскивания оппозиционных голосов на всякое „Умное голосование“ пожизненную индульгенцию выдали?!» — пишет канал «Замечательная конспирология».



«Есть такое выражение „прощаться по-английски“, то есть уходить молча. А есть выражение „прощаться по-навальновски“, то есть грозиться приехать в Россию и наконец положить конец кровавому режиму, но спокойно месяцами гулять среди барашков и собачек по альпийским лугам и вести стримы из роскошного баварского отеля», — сообщает Telegram-канал «Лесонавал».



Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Напомним, что The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.