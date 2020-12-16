Эксперт назвал провокацией версию Bellingcat об отравлении Навального

Политтехнолог Михаил Ковалев прокомментировал расследование The Insider и Bellingcat о предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального. По мнению эксперта, история с Навальным очень похожа на «провокацию иностранных разведок, выполненную в голливудском стиле».

«Я не стал бы исключать, что за всем этим стоит какая-нибудь западная спецслужба. Конкуренцию стран никто не отменял, и Алексей Навальный, как и любой другой яркий представитель оппозиции, вполне может быть объектом интереса иностранных государств», — отметил Ковалев.

Один из наиболее интересных вопросов — роль Марии Певчих. Никто толком не знает, кем эта девушка является на самом деле. То команда Навального представляет ее главой отдела расследований ФБК, то они заявляют, что Певчих вообще никакого отношения к ФБК не имеет. Возможно, Мария является неким связующим звеном между командой Навального и западными спецслужбами. Звучит, конечно, как детективный роман, но в жизни бывает все, — заключил политтехнолог.

Напомним, что в своем расследовании The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к отравлению Алексея Навального в Томске. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем Навальным с 2017 года.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.