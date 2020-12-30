Россия на международной арене: главное во внешней политике РФ в 2020 году

«Ридус» вспоминает о главных событиях в российской внешней политике, которые случились в уходящем 2020 году.

1. 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Церемония проходила в Стамбуле. В ней также принимали участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По словам Путина, запуск нового газопровода важен не только для России и Турции, но и для стран Южной Европы. Он отметил, что успешное завершение строительства «Турецкого потока» наглядно свидетельствует о «значимых и осязаемых» результатах российско-турецкого стратегического партнерства.

«Турецкий поток» включает в себя две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа потребителям в Турции, вторая — потребителям в Южной и Юго-Восточной Европе.

Европейские потребители смогут получать российский газ, когда будет достроен болгарский участок газопровода. Участок «Турецкого потока» в Сербии уже благополучно построен.



2. Значимыми результатами российско-турецкого партнерства можно назвать и завершение сделки по закупке Турцией ЗРК С-400 «Триумф».

Сделка совершалась на фоне давления со стороны Соединенных Штатов Америки. Москва и Анкара заключили контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 еще в 2017 году. США сразу выступили против данного соглашения и пригрозили Турции исключением ее из программы обеспечения стран НАТО истребителями пятого поколения F-35. Кроме того, американский президент Дональд Трамп неоднократно потом заявлял об «огромных проблемах», которые Штаты устроят режиму Реджепа Эрдогана, если Турция не откажется от сделки с Россией.



3. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК Республики Белорусь, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла представительница оппозиции Светлана Тихановская. За нее проголосовали 10,12% граждан республики.

Однако Светлана Тихановская и ее окружение категорически не захотели признать победу Лукашенко. Противостояние обернулось многотысячными митингами в центре Минска. Тихановскую поддержали страны Евросоюза и США. А действующий президент Белоруссии мог лишь рассчитывать на поддержку со стороны Москвы.

Впрочем, никакого результата уличные акции в Белоруссии не принесли. В итоге силовикам удалось подавить выступления, а Тихановская решила эмигрировать в Литву. Будучи за границей, она в очередной раз потребовала от Лукашенко уйти и объявила о начале общенациональной забастовки. Но большая часть трудовых коллективов Республики Беларусь инициативу Тихановской, видимо, не поддержали, раз забастовки на предприятиях страны не возымели эффекта.

14 декабря Светлана Тихановская выступила с заявлением о вялой поддержке белорусской оппозиции властями Евросоюза.

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», — сказала Тихановская.



По ее мнению, европейские лидеры «действуют осторожно, всегда с оглядкой на Россию».



«Для нас это больно», — заключила Тихановская.



Тем не менее противоречия в белорусском обществе, которые стали причиной массовых митингов, безусловно, остались. Поэтому переизбранному президенту Александру Лукашенко все же придется начать реформировать политическую систему страны.

Республика Беларусь, безусловно, нуждается во внутриполитических изменениях. Это и конституционная реформа, и развитие парламентаризма. Необходимо дать возможность разным политическим силам обрести собственные представительства в органах власти. Многие люди выходили на митинги лишь потому, что у них не было цивилизованных инструментов влияния на власть, — отметил в интервью ridus.ru белорусский политик, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ.

4. В конце сентября разгорелся очередной военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская армия обстреляла населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения в регионе. Власти Армении утверждают, что Карабах сначала «подвергся воздушным и ракетным атакам» Азербайджана, а потом началось крупномасштабное наступление азербайджанских вооруженных сил на карабахском направлении.

В ночь с 9 на 10 ноября стороны подписали соглашение о прекращении огня. Россия выступила гарантом исполнения данного договора: вдоль новой линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск — Лачинского коридора — разместился российский миротворческий контингент, численность которого составляет 1960 человек.

По итогам войны все занятые вооруженными силами Азербайджана территории, в том числе и город Шуша, останутся под контролем Баку. Кроме того, Азербайджану перешли территории, находившиеся ранее под контролем Армении: Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Отметим, что Азербайджан сегодня является близким союзником Турции. Таким образом, туркам в результате конфликта в Нагорном Карабахе удалось усилить свое влияние в Закавказье.

5. Россия представила на специальной сессии Генассамблеи ООН вакцину от коронавируса «Спутник V». Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко проинформировал мировую общественность, что в пострегистрационных испытаниях препарата приняли участие более 40 тысяч человек. Эти испытания начали проводить не только в России, но и в Белоруссии, Венесуэле, Индии и ОАЭ.

По словам Мурашко, вакцина «Спутник V» показала «мощный иммунный ответ и ответ антител».



Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что РФПИ подал заявку на одобрение «Спутника V» в 40 странах и работает с регуляторами в этих странах. Он указал, что каждому государству необходимо вооружиться портфелем различных вакцин.