найти ×
   
  • USD -1.15
    73.69
  • EUR -1.47
    89.87
СохранитьСохранено0
×

104662

Появившиеся в Москве квадратные светофоры измеряют чистоту воздуха

Small f1a6d446e0
© t.me/DtRoad

© t.me/DtRoad

На четырех улицах в столице и на Центральном проспекте в Зеленограде появились новые светофоры с квадратными секциями.

При этом сами сигналы на них привычной круглой формы.

Помимо своих прямых функций, новые светофоры также измеряют уровень загрязнения воздуха.

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта, квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах.

«Еще на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе», — говорится в сообщении.

В пределах МКАД эти светофоры расположены на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской и Сергея Макеева, а также на улице З. и А. Космодемьянских.

Ранее стало известно, что ГИБДД представила новейшие дорожные камеры, которыми оснастят патрульные машины. Камеры будут установлены в мигалке, поскольку это самое лучшее место для обзора.

Кроме того, в 2021 году «умные» камеры в московском метро начнут определять пассажиров, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Таких не берут в космонавты: вестибулярный аппарат кота не вынес игрушки
23014870читать позжечитаю позже
Юмор
А ты кто такой: котенок из-за занавески дал бой взрослой кошке
67099202читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1541048260читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

102120437читать позжечитаю позже