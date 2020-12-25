Появившиеся в Москве квадратные светофоры измеряют чистоту воздуха

На четырех улицах в столице и на Центральном проспекте в Зеленограде появились новые светофоры с квадратными секциями.

При этом сами сигналы на них привычной круглой формы.

Помимо своих прямых функций, новые светофоры также измеряют уровень загрязнения воздуха.

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта, квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах.

«Еще на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе», — говорится в сообщении.

В пределах МКАД эти светофоры расположены на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской и Сергея Макеева, а также на улице З. и А. Космодемьянских.

Ранее стало известно, что ГИБДД представила новейшие дорожные камеры, которыми оснастят патрульные машины. Камеры будут установлены в мигалке, поскольку это самое лучшее место для обзора.

Кроме того, в 2021 году «умные» камеры в московском метро начнут определять пассажиров, нуждающихся в срочной медицинской помощи.