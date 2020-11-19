Камеры фиксации нарушений ПДД установят на патрульных машинах ГИБДД

ГИБДД представила новейшие дорожные камеры, которыми оснастят патрульные машины.

Камеры будут установлены в мигалке, поскольку это самое лучшее место для обзора.

Отмечается, что устройство состоит из двух полусфер, в каждой из которых расположено по камере. При этом в центре находится радар, который сканирует окружающую обстановку.

Как сообщает «РЕН ТВ», такой дизайн конструкции позволит фиксировать дорожную ситуацию в радиусе 360 градусов вокруг автомобиля. Кроме того, эти камеры предназначены для фиксации угонов, неправильной парковки и превышения скорости.

Сделанная видеозапись будет передаваться на планшет, закрепленный в салоне патрульного автомобиля. После этого все данные будут моментально поступать в автоматизированные центры, где займутся их обработкой, уточняет телеканал.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что водителей с непристегнутым ремнем и тех, кто пользуется телефоном во время движения, будут фиксировать дорожные камеры. За такие нарушения будут автоматически выписываться штрафы.

Также ridus.ru писал о том, что автомобильные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, известные как парконы, «научили» фиксировать автомобили, проезжающие по обочине на МКАД.