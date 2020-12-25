Эксперт: Навальный выводит Любовь Соболь из думской кампании

В отношении юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любови Соболь возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в социальных сетях директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, Соболь инкриминируют «нарушение неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия». Поводом послужила попытка женщины пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который якобы участвовал в операции по отравлению основателя ФБК, Константином Кудрявцевым.

Ранее Любовь Соболь заявила, что полиция провела обыск в ее квартире.



«Если на Любовь Соболь действительно заведут уголовное дело, то ее вряд ли допустят до выборов в Госдуму. Уголовникам в нижней палате не место. В то же время она пошла домой к Кудрявцеву, скорее всего, не по собственной воле, а по приказу своего руководства. Возможно, таким образом они специально хотят вывести Соболь из избирательной кампании, чтобы сохранить лицо организации, ведь вряд ли им светит победа на выборах в Госдуму», — сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.



Политолог Леонид Дегтярев назвал поведение Соболь «глупостью и наглостью». По его словам, провокация девушки — часть пиар-кампании, задуманной ею в рамках выдвижения собственной кандидатуры на выборы в Госдуму РФ.

Причастность Кудрявцева к чему-то пока не доказана. Но в глазах Соболь и ее сторонников он уже виноват. При этом, что показательно, они считают себя вправе нарушать личное пространство незнакомого человека. С либерализмом, который они якобы исповедуют, подобные действия не имеют ничего общего. Известно, что Соболь собирается баллотироваться в Госдуму. Теперь если к ней применят какие-либо законные санкции, то это, скорее всего, будет использовано как инструмент для популяризации собственной персоны. Особенно такое развитие сценария вероятно в том случае, если у Любови не получится зарегистрироваться в качестве кандидата, — пояснил Дегтярев.

Напомним, что The Insider и Bellingcat опубликовали расследование отравления Алексея Навального в Томске. В своем материале они обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.