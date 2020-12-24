В Петербурге разрешили «зимние кафе»

В период с 25 декабря по 10 января предприятиям общепита Петербурга разрешено организовывать «зимние кафе».

Соответствующее постановление, регулирующее правила благоустройства, подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, занимаемая уличным кафе территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита.

Также допускается размещение уличной мебели и зонтов.

В документе отмечается, что открытие таких кафе необходимо согласовывать с властями, но в упрощенном порядке.

Работа таких заведений в ночное время не предполагается.

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Ранее на фоне роста числа заболеваний коронавирусом работу ресторанов и баров в Петербурге ограничили до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января посещать предприятия общепита можно будет только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается. Заказы будут выполняться только навынос.

В ответ на недовольство данными мерами со стороны ресторанного бизнеса власти города допустили смягчение ограничений в праздничные дни в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Решение планировалось принять к 25 декабря.

Как писал ранее ridus.ru, 20 декабря власти Петербурга сообщили, что в городе остается свободным менее 1% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

За две недели до этого, когда свободно было около 6% коек, Беглов предупредил о критической ситуации, сложившейся в городе в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. По его словам, до Нового года еще есть куда госпитализировать тяжелых пациентов, а «дальше — „красная черта“, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим».

До этого в Петербурге ограничили работу кафе, ресторанов, а также театров и музеев на новогодние праздники, чтобы снизить туристическую привлекательность города. Туристов настоятельно попросили не приезжать.

