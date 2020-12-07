Число пациентов с COVID-19 в больницах Петербурга скоро станет критическим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о критической ситуации, сложившейся в городе в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

В своем еженедельном обращении к горожанам на «Радио России» он сообщил, что после Нового года может не хватить больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19.

По его словам, до Нового года еще есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с коронавирусом.

«Дальше — „красная черта“, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — цитирует Беглова ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент в 16 городских и 5 федеральных стационарах развернуто 10 901 место для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Свободны лишь около 6% коек.

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Для Петербурга наступило время, когда его совсем немного отделяет от полного локдауна, приводит слова губернатора ФАН. Он подчеркнул, что местные больницы работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

Беглов призвал не превратить новогодние праздники в марафон передачи коронавируса. По его словам, нельзя допустить, чтобы они обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом.

Ранее власти Санкт-Петербурга ограничили работу кафе, ресторанов, а также театров и музеев на новогодние праздники, чтобы снизить туристическую привлекательность города. Туристов настоятельно попросили не приезжать.