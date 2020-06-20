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Жириновский предложил свой вариант новогодних каникул

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал, как решить проблему с новогодними каникулами, продолжительность которых некоторым кажется чрезмерной.

По его мнению, количество праздничных дней сокращать не нужно, а вот 31 декабря следует сделать выходным.

«И ввести четыре обязательных выходных дня — с 31 декабря по 3 января», — написал он в Twitter.

Жириновский добавил, что остальные дни новогодних каникул необходимо добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Как писал ранее «Ридус», глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил законопроект, в котором предложил сократить новогодние праздники до четырех дней. В 2021 году предлагается сократить период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января.

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