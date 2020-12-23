Госдума приняла новый закон об иноагентах в окончательном чтении

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов. Авторами инициативы выступили члены комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.

Документ призван расширить список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, занимающихся политической деятельностью в интересах зарубежных структур. Кроме того, законопроект предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и ужесточает ответственность за нарушение порядка упоминания о статусе иностранного агента в материалах СМИ.

В законе также уточняется понятие «политическая деятельность». К ней не будут относиться научные изыскания, культура, искусство, здравоохранение, благотворительность, охрана растительного и животного мира.

Принятый сегодня закон направлен исключительно на защиту суверенитета России в интересах реализации прав граждан на объективную и всестороннюю информацию и содержит в себе механизмы, позволяющие обеспечить прозрачность иностранного участия в политической деятельности на территории нашей страны, — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кроме того, по его словам, в ходе обсуждения законопроекта депутаты исключили из документа положение о запрете иностранным агентам находиться в составе общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Пискарев утверждает, что такое решение было принято в связи с «многочисленными пожеланиями НКО, исполняющих функции иностранных агентов».

Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов рассказал в интервью ridus.ru, что принятие законопроекта об иноагентах не сможет навредить развитию в России гражданского общества.

«У нас бытует мнение, что ужесточение закона об иностранных агентах уменьшит роль гражданского общества в нашей стране и затормозит развитие некоммерческого сектора. Однако это не так, — заявил эксперт. — Здесь очень важно подчеркнуть, что деятельность иностранных агентов на территории России никто не запрещает. А усиление контроля за их деятельностью необходимо лишь для того, чтобы россияне понимали, в чьих именно интересах работает та или иная организация, выдвигая какие-либо инициативы. Это нужно, чтобы изменения в нашей стране происходили исключительно по воле народа, а не благодаря манипуляциям неких зарубежных структур».