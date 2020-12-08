Эксперт: расширение списка иноагентов не навредит развитию НКО в РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов в России.

Как уже писал ridus.ru, документ призван расширить список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, работающих на зарубежные структуры. Кроме того, законопроект предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и ужесточает ответственность за нарушение порядка упоминания о статусе иностранного агента в материалах СМИ.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов отметил, что принятие такого закона не сможет навредить развитию в России гражданского общества.

«У нас бытует мнение, что ужесточение закона об иностранных агентах уменьшит роль гражданского общества в нашей стране и затормозит развитие некоммерческого сектора. Однако это не так, — заявил эксперт в интервью ridus.ru. — Здесь очень важно подчеркнуть, что деятельность иностранных агентов на территории России никто не запрещает. А усиление контроля за их деятельностью необходимо лишь для того, чтобы россияне понимали, в чьих именно интересах работает та или иная организация, выдвигая какие-либо инициативы. Это нужно, чтобы изменения в нашей стране происходили исключительно по воле народа, а не благодаря манипуляциям неких зарубежных структур. Кроме того, в России сегодня действуют 68 НКО-иноагентов. При этом всего в нашей стране зарегистрировано около 211 тысяч различных некоммерческих организаций. Вряд ли усиление контроля над несколькими десятками из них сможет как-то серьезно сказаться на развитии российского гражданского общества».



Кирьянов напомнил, что аналогичные меры в отношении иностранных агентов действуют в США: «В Соединенных Штатах есть целый ряд законов, которые касаются иноагентов. Все они должны подавать отчеты, причем не ежегодные, а за каждое организованное мероприятие или сделанное заявление».